Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün

Beim NASDAQ 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,36 Prozent nach oben auf 24 140,98 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,346 Prozent stärker bei 24 137,66 Punkten, nach 24 054,38 Punkten am Vortag.

Bei 24 221,35 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 033,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3,01 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 127,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 142,58 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Stand von 20 740,78 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 15,09 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 5,16 Prozent auf 670,36 USD), Ross Stores (+ 3,91 Prozent auf 166,77 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 298,45 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,03 Prozent auf 298,76 USD) und Paccar (+ 2,18 Prozent auf 99,73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CrowdStrike (-2,58 Prozent auf 488,38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,39 Prozent auf 201,09 USD), Datadog A (-2,19 Prozent auf 156,08 USD), Constellation Energy (-2,15 Prozent auf 338,33 USD) und Arm (-2,14 Prozent auf 129,70 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 582 702 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

