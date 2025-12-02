Ausblick: Dollar Tree präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dollar Tree lädt am 03.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,09 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dollar Tree einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 37,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,70 Milliarden USD gegenüber 7,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,53 USD, gegenüber -14,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 19,32 Milliarden USD im Vergleich zu 17,58 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at