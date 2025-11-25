NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ 100 derzeit.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,15 Prozent schwächer bei 24 837,44 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,337 Prozent tiefer bei 24 790,07 Punkten, nach 24 873,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 845,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 542,72 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 25 358,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 425,60 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 25.11.2024, einen Stand von 20 804,89 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,41 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Zoom Communications (+ 12,28 Prozent auf 88,25 USD), Align Technology (+ 5,54 Prozent auf 151,58 USD), Dollar Tree (+ 4,32 Prozent auf 104,58 USD), Lululemon Athletica (+ 3,81 Prozent auf 176,13 USD) und Workday (+ 3,29 Prozent auf 234,10 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-7,53 Prozent auf 198,86 USD), Arm (-4,65 Prozent auf 128,44 USD), NVIDIA (-4,11 Prozent auf 175,05 USD), AppLovin (-3,74 Prozent auf 538,87 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,37 Prozent auf 173,01 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 545 792 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,773 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 5,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at