Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Zuschlägen

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,34 Prozent auf 24 959,54 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,337 Prozent auf 24 790,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 873,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 989,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 542,72 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 25 358,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 425,60 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Stand von 20 804,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18,99 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Zoom Communications (+ 14,82 Prozent auf 90,25 USD), Dollar Tree (+ 4,96 Prozent auf 105,22 USD), Align Technology (+ 4,26 Prozent auf 149,75 USD), Lululemon Athletica (+ 4,03 Prozent auf 176,50 USD) und Workday (+ 3,86 Prozent auf 235,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-6,53 Prozent auf 201,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,78 Prozent auf 170,48 USD), Arm (-3,57 Prozent auf 129,90 USD), NVIDIA (-3,35 Prozent auf 176,44 USD) und AppLovin (-2,07 Prozent auf 548,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 780 967 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 5,59 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

