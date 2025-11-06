Ausblick: Dorel Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dorel Industries veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,370 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dorel Industries noch -0,920 CAD je Aktie verloren.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 294,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 483,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -1,830 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -7,230 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at