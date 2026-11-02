Ausblick: Endurance Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Endurance Technologies stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 19,11 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Endurance Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 16,16 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 44,71 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 24,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,83 Milliarden INR in den Büchern standen.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 78,89 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 67,66 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 174,34 Milliarden INR, gegenüber 144,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net