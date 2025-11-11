Ausblick: Flutter Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Flutter Entertainment öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten schätzen, dass Flutter Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,555 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 17,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 17,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at