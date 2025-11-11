Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Flutter Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Flutter Entertainment öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten schätzen, dass Flutter Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,555 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 17,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 17,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flutter Entertainmentmehr Nachrichten