Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels fester

Das macht das Börsenbarometer in London am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag springt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 1,07 Prozent auf 9 891,92 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 787,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 787,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 892,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 787,20 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 9 427,47 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2025, einen Stand von 9 129,71 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 8 125,19 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 19,76 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 892,04 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Vodafone Group (+ 5,78 Prozent auf 0,94 GBP), WPP 2012 (+ 3,24 Prozent auf 2,96 GBP), AstraZeneca (+ 2,27 Prozent auf 134,23 GBP), SSE (+ 2,22 Prozent auf 19,86 GBP) und BAT (+ 2,19 Prozent auf 42,55 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Croda International (-3,09 Prozent auf 26,95 GBP), Auto Trader Group (-2,32 Prozent auf 7,34 GBP), Flutter Entertainment (-0,77 Prozent auf 174,60 GBP), Beazley (-0,31 Prozent auf 8,96 GBP) und Smith Nephew (-0,12 Prozent auf 12,70 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 10 066 070 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 227,178 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at