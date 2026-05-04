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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Flywire präsentiert Quartalsergebnisse

Flywire wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,042 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Flywire noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 170,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 133,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,358 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 726,3 Millionen USD, gegenüber 623,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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