GNI Group Aktie
WKN DE: A0MY5Y / ISIN: JP3386370005
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: GNI Group legt Quartalsergebnis vor
GNI Group gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -2,740 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,570 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll GNI Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 6,92 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GNI Group 5,32 Milliarden JPY umsetzen können.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 49,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -80,900 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 29,67 Milliarden JPY, gegenüber 26,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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