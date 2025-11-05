Harvard Bioscience Aktie
WKN: 578107 / ISIN: US4169061052
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Harvard Bioscience stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Harvard Bioscience lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Harvard Bioscience die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,005 USD aus. Im letzten Jahr hatte Harvard Bioscience einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Harvard Bioscience in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 20,0 Millionen USD im Vergleich zu 22,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 85,3 Millionen USD, gegenüber 94,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
