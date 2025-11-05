Harvard Bioscience Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Harvard Bioscience stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harvard Bioscience lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Harvard Bioscience die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,005 USD aus. Im letzten Jahr hatte Harvard Bioscience einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Harvard Bioscience in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 20,0 Millionen USD im Vergleich zu 22,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 85,3 Millionen USD, gegenüber 94,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
