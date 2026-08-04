Ausblick: HMH A legt Quartalsergebnis vor

HMH A stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,267 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 203,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 189,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 822,8 Millionen USD, gegenüber 821,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at