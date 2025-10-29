Ausblick: Integra LifeSciences gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Integra LifeSciences lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Integra LifeSciences die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,434 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 414,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 380,8 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,21 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahr.

