NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren gekostet

Integra LifeSciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,148 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,63 USD wert. Mit einer Performance von -65,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Integra LifeSciences eine Marktkapitalisierung von 1,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at