Ausblick: Jacobs Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jacobs Solutions stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 20,65 Prozent auf 2,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Jacobs Solutions noch 3,03 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,23 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,38 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at