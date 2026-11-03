Light & Wonder Aktie
WKN DE: A3EF6Z / ISIN: AU0000278103
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Light Wonder legt Quartalsergebnis vor
Light Wonder wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten schätzen, dass Light Wonder für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 AUD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 844,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,29 Milliarden AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,60 USD aus. Im Vorjahr waren 5,06 AUD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 3,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,14 Milliarden AUD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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