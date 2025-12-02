|
02.12.2025 07:01:06
Ausblick: Methode Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Methode Electronics stellt am 03.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Methode Electronics noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.
Methode Electronics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 237,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,687 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 946,1 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.