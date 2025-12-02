Ausblick: Methode Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Methode Electronics stellt am 03.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Methode Electronics noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Methode Electronics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 237,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,687 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 946,1 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at