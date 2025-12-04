Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,09 Prozent höher bei 23 475,84 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,312 Prozent stärker bei 23 527,30 Punkten, nach 23 454,09 Punkten am Vortag.

Bei 23 372,33 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 528,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 348,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 707,69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 19 735,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SMC (+ 11,59 Prozent auf 394,50 USD), Americas Car-Mart (+ 8,52 Prozent auf 25,36 USD), TTM Technologies (+ 7,53 Prozent auf 71,79 USD), Geospace Technologies (+ 6,93 Prozent auf 15,12 USD) und Powell Industries (+ 6,87 Prozent auf 345,70 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Methode Electronics (-10,70 Prozent auf 7,76 USD), Intel (-6,36 Prozent auf 40,98 USD), AmeriServ Financial (-6,01 Prozent auf 2,97 USD), Wynn Resorts (-5,49 Prozent auf 124,31 USD) und Commercial Vehicle Group (-5,23 Prozent auf 1,63 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 147 752 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,781 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at