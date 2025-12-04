Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu

Der NASDAQ Composite gönnt sich am vierten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 23 496,45 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,312 Prozent höher bei 23 527,30 Punkten, nach 23 454,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 372,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 528,53 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,40 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 23 348,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 707,69 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 19 735,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,86 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geospace Technologies (+ 8,84 Prozent auf 15,39 USD), Powell Industries (+ 6,66 Prozent auf 345,02 USD), TTM Technologies (+ 5,96 Prozent auf 70,74 USD), AXT (+ 5,84 Prozent auf 12,15 USD) und MarketAxess (+ 4,80 Prozent auf 167,38 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-13,23 Prozent auf 7,54 USD), Wynn Resorts (-5,41 Prozent auf 124,41 USD), Commercial Vehicle Group (-5,23 Prozent auf 1,63 USD), Donegal Group B (-5,21 Prozent auf 16,02 USD) und Intel (-4,68 Prozent auf 41,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 241 057 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,781 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

