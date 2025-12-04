Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite aktuell 04.12.2025 18:01:54

Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu

Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu

Der NASDAQ Composite gönnt sich am vierten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 23 496,45 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,312 Prozent höher bei 23 527,30 Punkten, nach 23 454,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 372,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 528,53 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,40 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 23 348,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 707,69 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 19 735,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,86 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geospace Technologies (+ 8,84 Prozent auf 15,39 USD), Powell Industries (+ 6,66 Prozent auf 345,02 USD), TTM Technologies (+ 5,96 Prozent auf 70,74 USD), AXT (+ 5,84 Prozent auf 12,15 USD) und MarketAxess (+ 4,80 Prozent auf 167,38 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-13,23 Prozent auf 7,54 USD), Wynn Resorts (-5,41 Prozent auf 124,41 USD), Commercial Vehicle Group (-5,23 Prozent auf 1,63 USD), Donegal Group B (-5,21 Prozent auf 16,02 USD) und Intel (-4,68 Prozent auf 41,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 241 057 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,781 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geospace Technologies Corpmehr Nachrichten

Analysen zu Geospace Technologies Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 10,54 6,52% AXT Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 18,75 -4,29% Cogent Communications Holdings Inc
Commercial Vehicle Group Inc. 1,37 -5,52% Commercial Vehicle Group Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,83 -0,41% Donegal Group Inc. (B)
Geospace Technologies Corp 15,13 7,00% Geospace Technologies Corp
Intel Corp. 35,10 0,50% Intel Corp.
MarketAxess Holdings Inc. 141,50 4,66% MarketAxess Holdings Inc.
Methode Electronics Inc. 6,60 -7,04% Methode Electronics Inc.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 3,28 1,23% Net 1 Ueps Technologies Inc.
NVIDIA Corp. 158,10 0,53% NVIDIA Corp.
Powell Industries Inc. 287,60 4,05% Powell Industries Inc.
TTM Technologies Inc. 62,00 7,83% TTM Technologies Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 15,80 -2,47% Upbound Group Inc Registered Shs
Wynn Resorts Ltd. 107,54 -4,83% Wynn Resorts Ltd.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 505,14 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen