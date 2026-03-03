Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Microvision präsentiert Quartalsergebnisse
Microvision lädt am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,050 USD. Dies würde einen Gewinn von 64,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Microvision -0,140 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,03 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,245 USD, gegenüber -0,460 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microvision Inc.
|
07:01
|Ausblick: Microvision präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)