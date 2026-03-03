Microvision Aktie

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Microvision präsentiert Quartalsergebnisse

Microvision lädt am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,050 USD. Dies würde einen Gewinn von 64,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Microvision -0,140 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,03 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,245 USD, gegenüber -0,460 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

