Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite zeigt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,49 Prozent leichter bei 22 823,17 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,614 Prozent schwächer bei 23 262,65 Punkten, nach 23 406,46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 797,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 23 264,27 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,28 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Wert von 22 694,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 713,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 230,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 18,37 Prozent zu Buche. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Dorel Industries (+ 16,15 Prozent auf 1,35 USD), SMC (+ 12,28 Prozent auf 386,21 USD), Nissan Motor (+ 10,86 Prozent auf 2,45 USD), Digi International (+ 8,12 Prozent auf 38,89 USD) und Nice Systems (+ 6,45 Prozent auf 132,27 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil PetMed Express (-31,72 Prozent auf 1,98 USD), Nortech Systems (-22,19 Prozent auf 7,12 USD), DXP Enterprises (-11,62 Prozent auf 88,40 USD), TTM Technologies (-10,61 Prozent auf 63,02 USD) und Innodata (-10,20 Prozent auf 55,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 31 063 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,041 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at