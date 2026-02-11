PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: PHC präsentiert Quartalsergebnisse
PHC wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 13,50 JPY je Aktie gegenüber 28,06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 93,07 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 93,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 54,69 JPY, gegenüber 83,13 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 363,01 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 361,59 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
