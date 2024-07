Ausblick: Provident Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Provident Financial präsentiert in der am 29.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,260 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 32,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 9,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 38,4 Millionen USD, gegenüber 50,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at