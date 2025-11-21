NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Provident Financial-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 13,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 73,529 Provident Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 111,03 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 20.11.2025 auf 15,11 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,10 Prozent angezogen.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at