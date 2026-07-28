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WKN DE: A2ANRW / ISIN: INE615P01015

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Quess legt Quartalsergebnis vor

Quess wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Quess für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,44 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,42 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Quess in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 39,70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 36,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,45 INR aus. Im Vorjahr waren 14,87 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 166,78 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 153,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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