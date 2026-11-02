Regal-Beloit Aktie

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WKN: 876288 / ISIN: US7587501039

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Regal-Beloit gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Regal-Beloit präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 2,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,60 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,19 Milliarden USD, gegenüber 5,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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