Ausblick: Sartorius präsentiert Quartalsergebnisse

Sartorius äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius noch 0,470 EUR je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 884,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 933,2 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,41 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,24 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 3,74 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,54 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at