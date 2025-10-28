Siltronic Aktie

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

Vor Quartalszahlen 28.10.2025 12:27:00

Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siltronic gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Siltronic wird am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,376 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,97 Prozent auf 303,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic noch 357,3 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,665 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,10 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,33 Milliarden EUR, gegenüber 1,41 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

