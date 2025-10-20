Siltronic Aktie

Positive Analyse 20.10.2025 16:18:40

Siltronic-Aktie steigt auf Zwölfmonatshoch - Kaufempfehlung beflügelt

Nach einer Kaufempfehlung von Jefferies haben die Aktien von Siltronic am Montag mit 59,90 Euro den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreicht.

Das Kursplus von zeitweise fast elf Prozent schmolz inzwischen allerdings auf 8,7 Prozent bei 58,75 Euro ab.

Dabei sieht der Jefferies-Experte Constantin Hesse mit seinem Kursziel von 75 Euro durchaus noch einige Luft nach oben. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb er. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut.

Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026.

Siltronic-Aktien waren noch Mitte September mit 31,70 Euro auf das tiefste Niveau seit dem Jahr 2016 abgesackt. Seither erholten sie sich rasant um 80 Prozent und drehten auch in der Gesamtjahresbilanz deutlich ins Plus.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

