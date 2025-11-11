Tantalus Systems Aktie
WKN DE: A2QN9Q / ISIN: CA87601F1062
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Tantalus Systems legt Quartalsergebnis vor
Tantalus Systems wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 13,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 15,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,038 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 60,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tantalus Systems Holding Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Tantalus Systems legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Tantalus Systems präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Tantalus Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Tantalus Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tantalus Systems Holding Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Tantalus Systems Holding Inc Registered Shs
|3,62
|-8,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.