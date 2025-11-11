Tantalus Systems Aktie

Tantalus Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QN9Q / ISIN: CA87601F1062

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tantalus Systems legt Quartalsergebnis vor

Tantalus Systems wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 13,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 15,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,038 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 60,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

