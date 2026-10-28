TP a Aktie
WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: TPG A legt Quartalsergebnis vor
TPG A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,623 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 48,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 624,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 0,450 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,62 Milliarden USD, gegenüber 4,67 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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