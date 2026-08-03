TP a Aktie
WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: TPG A legt Quartalsergebnis vor
TPG A stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 596,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 35,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 921,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 2,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,67 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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