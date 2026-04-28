Ausblick: UDR präsentiert Quartalsergebnisse

UDR wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,119 USD. Dies würde einer Verringerung von 48,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem UDR 0,230 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll UDR 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 427,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte UDR 422,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,72 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at