Ausblick: VF präsentiert Quartalsergebnisse

VF wird am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei VF noch ein Verlust pro Aktie von -0,390 USD in den Büchern gestanden.

18 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,13 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,480 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 9,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at