Ausblick: VSE legt Quartalsergebnis vor

VSE öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,934 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 483,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 56,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 272,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei VSE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 425,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD im Vergleich zu 0,550 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at