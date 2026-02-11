Erste Schätzungen: Willdan Group präsentiert Quartalsergebnisse

Willdan Group wird voraussichtlich am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,813 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Willdan Group mit einem Umsatz von insgesamt 89,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,96 Prozent verringert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD, gegenüber 1,58 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 364,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 565,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at