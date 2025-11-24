Ausblick: Workday zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Workday wird am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 37 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Workday 0,720 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten ein Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,15 Milliarden USD umgesetzt.

37 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,52 Milliarden USD, gegenüber 8,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

