Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: Workday zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Workday wird am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 37 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Workday 0,720 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten ein Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,15 Milliarden USD umgesetzt.
37 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,52 Milliarden USD, gegenüber 8,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workday Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Workday zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
14.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
10.11.25
|Erste Schätzungen: Workday mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Workday Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Workday Inc
|194,02
|4,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen am Montag in Grün -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.