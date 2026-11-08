WORKMAN Aktie
WKN: 909359 / ISIN: JP3990100004
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: WORKMAN präsentiert Quartalsergebnisse
WORKMAN präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 46,75 JPY aus. Im letzten Jahr hatte WORKMAN einen Gewinn von 41,78 JPY je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 42,04 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 21,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 289,91 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 252,64 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 186,58 Milliarden JPY, gegenüber 160,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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