Zoom Communications Aktie

Zoom Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlenvorlage 20.08.2025 14:37:00

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zoom Communications bietet Anlegern Einblicke in die Bücher.

Zoom Communications gibt am 21.08.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

26 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 29 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 4,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zoom-Aktie höher: Zoom Communications steigert Gewinn
Zoom-Aktie kaum verändert: Videokonferenz-Dienst meldet Störung
Zoom-Aktie trotzdem unter Druck: Gewinnsteigerung bei Zoom Communications

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zoom Communicationsmehr Nachrichten