Zoom Communications Aktie
WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017
|Zahlenvorlage
|
20.08.2025 14:37:00
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zoom Communications gibt am 21.08.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
26 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 29 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 4,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
