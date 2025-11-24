Zscaler Aktie

Zscaler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022

24.11.2025 07:01:06

Ausblick: Zscaler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zscaler wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 43 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,856 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zscaler -0,080 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 39 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,14 Prozent auf 773,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 628,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 44 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 42 Analysten durchschnittlich auf 3,27 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

