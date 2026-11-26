Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
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26.11.2026 05:03:11
Autodesk: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Autodesk (NASDAQ:ADSK) announced it signed its largest enterprise business agreement in company history. The software maker raised its full-year revenue outlook because customer demand expanded across construction and manufacturing software. Long-term investors benefit when enterprise customers commit to deeper spending on design and operations platforms. Three key takeaways from management stand out.
Automating repetitive drafting tasks keeps specialized engineers focused on high-value design work. In initial field testing, automated workflows sharply reduced drafting turnaround times while preserving engineering accuracy.
Acquiring the maintenance management software platform MaintainX broadens product offerings beyond building design and manufacturing to include physical facility operations. The platform delivered immediate sales momentum in its first quarter since joining the company.
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