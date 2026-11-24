Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
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24.11.2026 22:15:10
Autodesk Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Autodesk Inc. (ADSK) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $563 million, or $2.68 per share. This compares with $343 million, or $1.60 per share, last year.
Excluding items, Autodesk Inc. reported adjusted earnings of $3.20 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.6% to $2.160 billion from $1.853 billion last year.
Autodesk Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $563 Mln. vs. $343 Mln. last year. -EPS: $2.68 vs. $1.60 last year. -Revenue: $2.160 Bln vs. $1.853 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.21 To $ 3.26 Next quarter revenue guidance: $ 2.220 B To $ 2.235 B Full year EPS guidance: $ 12.70 To $ 12.76 Full year revenue guidance: $ 8.360 B To $ 8.375 B
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