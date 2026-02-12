PolyOne Aktie
WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061
|
12.02.2026 12:29:52
AVIENT CORP Profit Drops In Q4
(RTTNews) - AVIENT CORP (AVNT) reported earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $16.9 million, or $0.18 per share. This compares with $48.3 million, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, AVIENT CORP reported adjusted earnings of $51.3 million or $0.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $760.6 million from $746.5 million last year.
AVIENT CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.9 Mln. vs. $48.3 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.52 last year. -Revenue: $760.6 Mln vs. $746.5 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PolyOne Corp Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: PolyOne legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: PolyOne stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: PolyOne öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: PolyOne präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)