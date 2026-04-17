Badger Meter Aktie
WKN: 863871 / ISIN: US0565251081
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17.04.2026 14:43:25
Badger Meter Inc. Profit Falls In Q1
(RTTNews) - Badger Meter Inc. (BMI) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $27.33 million, or $0.93 per share. This compares with $38.40 million, or $1.30 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.0% to $202.28 million from $222.21 million last year.
Badger Meter Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $27.33 Mln. vs. $38.40 Mln. last year. -EPS: $0.93 vs. $1.30 last year. -Revenue: $202.28 Mln vs. $222.21 Mln last year.
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