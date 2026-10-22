Badger Meter Aktie
WKN: 863871 / ISIN: US0565251081
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22.10.2026 14:41:01
Badger Meter Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Badger Meter Inc. (BMI) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $35.90 million, or $1.24 per share. This compares with $35.08 million, or $1.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.1% to $235.94 million from $235.65 million last year.
Badger Meter Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.90 Mln. vs. $35.08 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $1.19 last year. -Revenue: $235.94 Mln vs. $235.65 Mln last year.
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