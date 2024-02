Barclays Capital gibt Fresenius SE-Aktie Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius vor Quartalszahlen von 37 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizinkonzern dürfte einen starken Jahresabschluss verzeichnet haben, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält ein niedriges zweistelliges Wachstum beim operativen Ergebnis (Ebit) im Jahr 2024 für erreichbar, wäre aber nicht überrascht, wenn das Management konservativere Ziele kommunizieren würde.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 26,26 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 37,09 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 232 072 Fresenius SE-Aktien. Das Papier sank seit Jahresanfang 2024 um 6,4 Prozent. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 20:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 05:00 / GMT



