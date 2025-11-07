Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent fester bei 23 823,70 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,065 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 23 801,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 734,02 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 792,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 828,29 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,695 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der DAX bei 24 385,78 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 24 192,50 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 19 362,52 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 18,97 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 3,37 Prozent auf 35,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,72 Prozent auf 94,42 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 32,39 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 85,36 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 198,85 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Scout24 (-3,77 Prozent auf 94,40 EUR), EON SE (-0,43 Prozent auf 16,09 EUR), Fresenius SE (-0,25 Prozent auf 48,13 EUR), Bayer (-0,23 Prozent auf 26,45 EUR) und Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 705,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 438 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 259,541 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

