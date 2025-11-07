Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus

Der LUS-DAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:27 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 23 784,50 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 744,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 833,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 382,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 24 209,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 19 438,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,14 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 3,37 Prozent auf 35,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,72 Prozent auf 94,42 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 32,39 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 85,36 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 198,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-3,77 Prozent auf 94,40 EUR), EON SE (-0,43 Prozent auf 16,09 EUR), Fresenius SE (-0,25 Prozent auf 48,13 EUR), Bayer (-0,23 Prozent auf 26,45 EUR) und Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 705,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 438 376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

