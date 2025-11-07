Commerzbank Aktie
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus
Um 09:27 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 23 784,50 Punkte zu.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 744,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 833,50 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 382,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 24 209,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 19 438,00 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,14 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 3,37 Prozent auf 35,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,72 Prozent auf 94,42 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 32,39 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 85,36 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 198,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-3,77 Prozent auf 94,40 EUR), EON SE (-0,43 Prozent auf 16,09 EUR), Fresenius SE (-0,25 Prozent auf 48,13 EUR), Bayer (-0,23 Prozent auf 26,45 EUR) und Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 705,00 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 438 376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.