Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
XETRA-Handel im Blick 07.11.2025 09:29:52

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus

Der LUS-DAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:27 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 23 784,50 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 744,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 833,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 382,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 24 209,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 19 438,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,14 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 3,37 Prozent auf 35,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,72 Prozent auf 94,42 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 32,39 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 85,36 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 198,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Scout24 (-3,77 Prozent auf 94,40 EUR), EON SE (-0,43 Prozent auf 16,09 EUR), Fresenius SE (-0,25 Prozent auf 48,13 EUR), Bayer (-0,23 Prozent auf 26,45 EUR) und Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 705,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 438 376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SEmehr Analysen

30.10.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 E.ON Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 42,69 -0,28% BASF
Bayer 26,20 -0,70% Bayer
BMW AG 86,22 2,47% BMW AG
Commerzbank 31,93 0,63% Commerzbank
Daimler Truck 34,48 -0,40% Daimler Truck
E.ON SE 16,11 0,25% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 47,71 -0,91% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Heidelberg Materials 195,85 -1,09% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 72,98 2,04% Henkel KGaA Vz.
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG
SAP SE 217,35 -1,27% SAP SE
Scout24 93,25 -4,21% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,58 2,09% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 781,00 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen