Barclays-Experten geben Tesla-Aktie mit Auslieferungserwartungen Schub

• Barclays erwartet höhere Tesla-Auslieferungszahlen• Goldman Sachs hält dagegen• Analysten bei Tesla-Aktie uneins

Die Tesla-Aktie geriet mit einem letztendlichen Kursplus von 4,93 Prozent auf runde 250 US-Dollar am Montag im NASDAQ-Handel in den Fokus der Anleger. Für Bewegung sorgten Analystenaussagen der Häuser Barclays und Goldman Sachs, welche sich besonders auf die erwarteten Auslieferungszahlen konzentrierten.

Barclays mit hohen Erwartungen an Teslas Auslieferungen

In einer Kundennotiz, die Barron's vorliegt, schrieb Barclays-Experte Dan Levy am Montag, dass er davon ausgehe, Tesla könne seine Auslieferungen im dritten Jahresviertel auf 470.000 Fahrzeuge steigern. Der Durchschnitt der Experten gehe laut FactSet von 460.000 Fahrzeugen aus. Levy erwartet jedoch, dass der Absatz in China anziehen werde und somit die schwachen Zahlen des Europa-Marktes ausgleichen könne. So wurden beispielsweise alleine in Deutschland im August 69 Prozent weniger E-Autos zugelassen, wie Daten des KBA zeigen.

Goldman Sachs innerhalb der Erwartungen

Die Analysten von Goldman Sachs gehen dagegen vom Konsens in Höhe von 460.000 ausgelieferten Fahrzeugen aus, wie sie in einer Analyse von Montag bekanntgaben. Das Kursziel für die Tesla-Aktie veränderten die Experten um Mark Delaney nicht und somit bleibt es bei 230 US-Dollar und die Einstufung auf "Neutral".

Experten bei Tesla-Aktie sichtlich uneins

Die Tesla-Aktie ist schon seit langem ein vieldiskutiertes Papier. Laut TipRanks wurde das Papier in den letzten drei Monaten von insgesamt 36 Experten bewertet. Davon empfehlen zwölf Analysten die Aktie zum Kauf, 16 setzen ein "Hold"-Votum und acht Analysten stufen das Papier mit "Sell" ein. Während das höchste Kursziel mit 310 US-Dollar über dem aktuellen Kurs und sogar über dem 52-Wochen-Hoch liegt, zeigt das niedrigste Kursziel von 24,86 US-Dollar ein Abwärtspotenzial von satten 90 Prozent.

Tesla wird voraussichtlich am 2. Oktober die Auslieferungszahlen für das vergangene Jahresviertel veröffentlichen, bis dahin bleibt abzuwarten, wie viele Fahrzeuge der Konzern von Elon Musk tatsächlich unter die Leute bringen konnte.

