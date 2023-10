BAT-Aktie kann sich trotz FDA-Verbot für Vape-Produkte nach Einbruch auf 52-Wochen-Tief erholen: Positive Bewertungen von Analysten überzeugen

• FDA verbietet Verkauf und Vermarktung von Vuse Alto• BAT kündigt Widerstand an• Analysten bleiben bei Kaufempfehlungen

FDA urteilt über Vape-Produkte von BAT-Tochter

Bereits am vergangenen Donnerstag untersagte die US-Lebensmittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) den Verkauf und die Vermarktung der E-Zigaretten-Marke Vuse Alto, die zu einem Tochterunternehmen von British American Tobacco (BAT) gehört. Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" sind davon Vape-Produkte der BAT-Tochter RJ Reynolds in den Geschmacksrichtungen Menthol und Beerenmischung betroffen. Beide Geschmacksrichtungen werden in drei unterschiedlichen Nikotin-Dosierungen angeboten, wobei besonders die Menthol-Variante einen großen Teil des Umsatzes mit Vuse Alto ausmache. Die Behörde sehe keinen besonderen Nutzen im Vergleich zu tatsächlichen Zigaretten.

BAT erklärte daraufhin, dass man gegen die Entscheidung vorgehen wolle. "R.J. Reynolds Vapor Company beabsichtigt, die Verweigerungen anzufechten und wird eine sofortige Aussetzung der Vollstreckung der Verweigerung der Sorte Menthol beantragen", erklärte die Konzernmutter laut der Agentur.

Strategen stemmen sich gegen Negativpresse

Die Marke Vuse Alto zählt laut Reuters zu den wichtigsten Vape-Marke in den USA. Jefferies-Analyst Owen Bennett geht sogar davon aus, dass die Marke den größten Teil des US-Geschäfts mit E-Zigaretten ausmacht. Insbesondere die Menthol-Geschmacksrichtung soll für etwa 75 Prozent des US-Umsatzes verantwortlich sein. Dem Experten zufolge sei damit zu rechnen, dass BAT die Anordnung vorübergehend aussetzen kann und die Entscheidung weiter anfechtet.

Dementsprechend ist das Analysehaus dem Papier gegenüber nach wie vor positiv eingestellt. Jefferies bleibt bei seiner Kaufempfehlung, das Kursziel wurde von 40,00 Pfund auf 41,00 Pfund erhöht. Bennetts Kollege Andrei Condrea von der UBS bestätigte ebenfalls sein "Buy"-Rating, rührte das Kursziel von 38,00 Pfund jedoch nicht an.

BAT-Aktie kommt von Kurseinbruch zurück

Von diesem Ziel ist die BAT-Aktie derzeit jedoch weit entfernt. In den Tagen nach der FDA-Meldung musste der Anteilsschein in London deutliche Verluste hinnehmen. Am Freitag, den 13. Oktober 2023, fiel das Papier um bis zu 4,14 Prozent auf 24,32 Pfund und erreichte damit auf ein 52-Wochen-Tief. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 3,55 Prozent auf 24,47 Pfund an der Kurstafel. Der erste Schock scheint unter Anlegern nun aber überwunden zu sein. Im heutigen Montagshandel wagte sich der unter die Räder geratene Tabak-Titel wieder auf grünes Terrain. Letztlich kletterte die BAT-Aktie am Montag auf dem Londoner Börsenparkett um 1,59 Prozent auf 24,86 Pfund.

Redaktion finanzen.at